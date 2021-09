Cartons, bouteilles en plastique... la valeur de nos déchets grimpe

Pétrole, bois, acier… le prix des matières premières s’envole depuis quelques mois suite à la reprise économique et aux perturbations dans la chaîne logistique mondiale dues au covid. Ce phénomène n’épargne pas les matières premières dites « secondaires », c’est-à-dire les matériaux issus du recyclage de déchets. Plusieurs produits phares de nos sacs-poubelle ont vu leur prix grimper ces derniers mois. Entre le 1er janvier et le 1er août, les indices de prix du PET transparent – le plastique notamment utilisé pour produire les bouteilles – sur le marché de référence a ainsi grimpé de 80 %. Ceux de l’aluminium utilisé pour produire les cannettes de 35,8 %. Quant aux vieux papiers et cartons, leur valeur a été multipliée par plus de deux en six mois. Chez Fost+, l’organisme en charge de l’organisation et du financement de la collecte, du tri et du recyclage des emballages ménagers, on nous confirme que la tendance est à la hausse pour pratiquement tous les déchets d’emballage.