Michel Corboz est mort jeudi dernier d’un arrêt cardiaque à 87 ans. Pour toute une génération, il reste l’immense chef de chœur des débuts de la stéréo. Sa complicité avec Michel Garcin et Erato a défini un moment clé de l’histoire du disque : celui où, non conquis par les pratiques historiquement informées, des interprètes et des producteurs ont recherché une approche allégée mais fervente du répertoire.