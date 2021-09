Peter De Roover se paie la Vivaldi après un week-end de controverses dans la majorité fédérale. Le chef de groupe N-VA relance : « Ce pays ne fonctionne plus, il faudra une clarification, une réforme de l’Etat. »

« Il y a deux options : refédéraliser ou régionaliser. Ce que je crains, c’est que les deux dynamiques, qui agissent en même temps, provoquent un statu quo, et que rien ne bouge. » - Mathieu Golinvaux.

Entretien

Pour le chef de groupe N-VA, la Vivaldi montre son vrai visage après une séquence covid, imposant une forme d’unité, où elle avait pu faire illusion…

On sort progressivement, du moins on l’espère, de la crise covid, le gouvernement fédéral, installé fin 2020, reprend le fil de sa législature, et tout recommence par une empoignade générale. Votre analyse ?