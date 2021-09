Hockey: le Racing et le Léopold montrent déjà les dents

Racing – Dragons : 4-2. Le duel au sommet de cette première journée de compétition a tenu toutes ses promesses. Et le Racing que certains pointent comme l’un des grands favoris pour cette saison n’a pas loupé son entrée en matière puisqu’il s’est offert le champion en titre en proposant une prestation de grande qualité. Il ne fallait d’ailleurs que 2 petites minutes à Cédric Charlier, de retour au club après une petite parenthèse à Brasschaat, pour faire parler la poudre et placer son équipe au commandement. Les Ucclois dominaient mais les Anversois revenaient dans le match sur un penalty de Felix Denayer (25e). Mais l’équipe locale ne tardait pas à reprendre l’avantage grâce à Achille De Chaffoy. En début de seconde période, c’est Florent van Aubel qui relançait l’intérêt de la rencontre en égalisant à nouveau pour les visiteurs. Les échanges étaient plus équilibrés et les 2 équipes se montraient de plus en plus offensives.