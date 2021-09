Prime et «jobdays» pour doper l’emploi dans la construction

Pendant que les harangues continuent de pleuvoir sur les moyens de remédier aux pénuries de main-d’œuvre, dans la construction en particulier, divers acteurs commencent à s’activer, en partenariat avec les entreprises du secteur, pour tenter d’y apporter des solutions. La première d’entre elles émane du Forem, la seconde émarge au domaine de la formation en alternance, via l’Ifapme.

S’agissant du Forem, l’organisme public en charge de l’emploi en Wallonie, l’initiative vise à favoriser concrètement la rencontre entre l’offre et la demande, sous la forme de « salons » de recrutement ad hoc. Baptisés « Super-Jobdays », ces événements vont se multiplier dans les prochaines semaines (huit sont prévus en l’état), les premiers d’entre eux devant se dérouler à Liège et à Verviers ces 12 et 13 octobre, avant Namur qui accueillera recruteurs et candidats au salon « Batireno », fin octobre, notamment.