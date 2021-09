Dormir sous un pont à quinze ans: de plus en plus d’enfants seuls en rue à Bruxelles

Zakaria (*) a quitté son pays et sa maman à l’âge de huit ans. Il fait partie des enfants et adolescents seuls qui vivent, de plus en plus nombreux, dans les rues de Bruxelles. Les organisations de terrain alertent face à l’absence de structures et d’aides adaptées à ces jeunes et rappellent l’obligation de la Belgique de répondre aux droits de ces mineurs.