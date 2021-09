L’US Open a déjà perdu ses reines

Étonnant durant la semaine, avec un top 20 féminin pas du tout ébranlé (alors que les têtes de série masculines roulaient sous le tapis à Flushing), cet US Open 2021 a connu un week-end dramatique pour ses favorites et quelques autres outsiders côté messieurs comme Tsitsipas, Rublev ou Shapovalov. Ainsi, on aurait bien parié une poignée de dollars pour une finale Barty-Osaka, samedi prochain, mais jamais on aurait misé un cent sur leur élimination simultanée au 3e tour, avant même la fameuse deuxième semaine !

Le tennis féminin qui se tenait si bien à la table des honneurs, lors de ce dernier Grand Chelem de la saison, faisant fi des commentaires sur sa persistante instabilité, a connu une rechute violente ce week-end.

Tenante du titre et toujours 3e joueuse mondiale, Naomi Osaka a sombré corps et âme lors de son 3e tour face à l’étonnante joueuse canadienne, Leylah Fernandez, 18 ans et 73e mondiale ! La Japonaise qu’on croyait partie pour une formidable saison après son succès à l’Open d’Australie, et avec les Jeux de Tokyo en vue, confirme bien que 2021 est devenue son « annus horribilis ». L’énorme pression posée sur les frêles épaules de la sportive la mieux payée de l’histoire a eu raison de son plaisir de jouer, la poussant à un vrai burn out qui l’avait déjà vue claquer la porte à Roland-Garros, puis renoncer à Wimbledon.