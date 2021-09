La rencontre incroyable de l’architecture et de la musique

Le Théâtre était déjà bien servi : Namur s’est dotée désormais d’un lieu dédié à la musique. Un cœur à deux ventricules, selon l’expression d’un bourgmestre Maxime Prévot visiblement ravi tout comme son échevin des travaux publics Tanguy Auspert. Le lieu, l’ancien manège équestre des forces armées, s’articule autour de deux corps de bâtiments : le Conservatoire Balthasar- Florence (en hommage à cette famille de compositeur et de facteur d’instruments qui joua un rôle clé dans l’essor de cette institution, désormais voué à la musique, la danse et le théâtre) et ses 1.700 élèves qui attendaient ce regroupement en un lieu dédié depuis 172 ans (!) et le CAV&MA, centre de chant choral et de musique ancienne, renommé dans le monde entier, qui y transfère ses locaux et inaugure une nouvelle salle ultramoderne, d’une acoustique fabuleuse, le Concert Hall.