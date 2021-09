Ça va à nouveau swinguer au Sounds Jazz Club d’Ixelles

La double vitrine de la rue de la Tulipe, le bar à gauche, la salle tout en longueur, des tables et des chaises et la scène au bout, où des pointures du jazz ou de jeunes pousses font monter l’ambiance. Le parler rocailleux de Sergio derrière le bar et les penne aux noix et au speck de Rosy en cuisine. On a beaucoup aimé le Sounds auquel ce couple avait donné ses lettres de noblesse musicale. Philip Catherine y a beaucoup joué, Eric Legnini y a fait ses classes, Nathalie Loriers, Bert Joris, Lauren Henderson y furent des habitués, le Brussels Jazz Orchestra de Frank Vaganée et l’Octurn de Bo Van der Werf s’y sont créés. Et ce fut le tremplin des, aujourd’hui indispensables, Igor Gehenot, Jean-Paul Estiévenart, Antoine Pierre, Joachim Caffonnette et d’autres.