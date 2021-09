Un record pour l’Italie: le champion d’Europe bat le record d’invincibilité des équipes nationales

En partageant avec la Bulgarie (1-1) jeudi, en qualifications au Mondial 2022, l’Italie était déjà parvenue à égaler le record d’invincibilité d’une équipe nationale de football avec un 35e match de suite sans défaite. Les champions d’Europe avaient alors rejoint l’Espagne, entre 2006 et 2009, et le Brésil (entre 1993 et 1996, mais avec un revers aux tirs au but en finale de la Copa America 1995). Ce dimanche, l’Italie a encore fait mieux. Grâce à son partage en Suisse (0-0), elle a battu ce record, devenant donc l’unique détentrice du plus grand nombre de matches sans revers pour une équipe nationale (36 rencontres).

La dernière défaite de l’Italie remonte au 10 septembre 2018 contre le Portugal (1-0) en Ligue des Nations. En juillet, l’Italie a remporté l’Euro 2020 en battant l’Angleterre aux tirs au but.