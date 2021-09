Eden Hazard tout sourire après Belgique-République tchèque: «On a vécu une désillusion à l’Euro mais ce soir, c’était parfait»

Après avoir réalisé un tour d’honneur, suite à leur succès 3-0 face à la République tchèque, l’adversaire le plus coriace dans le groupe qualificatif pour le Mondial 2022 au Qatar, les Diables rouges ont filé à l’interview. « La communion avec le public, c’était génial. Pendant plus d’un an, on n’a plus vu de spectateurs dans les stades. Les retrouver ce soir, c’était top. Surtout que c’était un bon match avec trois buts belges. Et ce, face à la meilleure équipe du groupe. La soirée a donc été parfaite », expliquait Eden Hazard au micro de la RTBF.

Les supporters étaient donc de retour au stade pour un match des Diables rouges. Autant dire que la communion a été totale. « On a vécu une désillusion à l’Euro. Tout le monde s’attendait à ce qu’on aille plus loin. On n’a pas réussi. On essaie de se baser sur ça pour mieux faire les choses dans le futur. Chaque année, on a plus d’expérience. On a juste envie de jouer et de gagner. Chaque fois, on donne le meilleur de nous ».