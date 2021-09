Le film du jour à la Mostra: «Sundown» de Michel Franco

Un film avec Tim Roth ( « Reservoir Dogs », « Pulp Fiction », « La Planète des singes », « Funny Games U.S. ») et Charlotte Gainsbourg.

Le pitch Alice et Neil Bennett (Charlotte Gainsbourg et Tim Roth) sont le noyau d’une riche famille britannique en vacances à Acapulco avec aussi Colin et Alexa (Samuel Bottomley et Albertine Kotting McMillan), jeunes adultes de la famille. Leurs journées sont faites de trempette dans l’eau, de bains de soleil, de massages et de cocktails. Une parfaite vie de famille riche en vacances. Jusqu’à ce qu’une urgence lointaine interrompe leur voyage.

Notre avis Michel Franco, c’est ce réalisateur multiprimé en festivals. À Cannes d’abord, avec Después de Lucía (Prix Un certain regard en 2012), Chronic (Prix du scénario en 2015) et Las hijas de Abril (prix spécial du jury Un certain regard en 2017). Mais à Venise aussi l’an dernier, avec Nuevo Orden, qui recevait le Grand Prix du Jury présidé par Cate Blanchett.