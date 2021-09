Qualifications Mondial 2022: l’Espagne et l’Allemagne s’offrent de beaux festivals offensifs

L’Espagne, l’Allemagne, et l’Angleterre ont déroulé ce dimanche, s’offrant de beaux festivals offensifs face à des adversaires plus faibles.

Dans le Groupe B, l’Espagne a battu 4-0 la Géorgie, le dernier (1 point). Jose Gaya (14e), Carlos Soler (25e), Ferran Torres (41e) et Pablo Sarabia (63e) ont marqué les buts propulsant la Roja en tête du classement (10 points) Mais la Suède (9 poiints, 2e) n’a joué que trois matches. Suite à leur partage 1-1, le Kosovo (4 points, 4e) et la Grèce (3 points, 4e) restent sur leurs positions. Anastasios Douvikas a donné l’avance aux Grecs et Vedat Muriqi a égalisé pour les visités (90e+2, 1-1).