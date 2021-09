Les Diables où et quand il le fallait: adieu la Tchéquie et bonjour le Qatar!

Avec 6 points d’avance et un avantage à la confrontation directe, la Belgique ne peut pratiquement plus être rejointe. Au rythme où vont les choses, un 6 sur 6 contre la Biélorussie à Kazan et face à l’Estonie pourrait même assurer la qualification pour le mondial 2022 avant l’ultime déplacement au pays de Galles.