Diables rouges: la tournée de Romelu Lukaku

En garçon poli et ponctuel qu’il est, Romelu Lukaku n’a pas déçu les milliers de supporters revenus en masse au stade Roi Baudouin, entre autres, pour lui faire la fête. Une centième cap avec les Diables rouges, ça se célèbre de la plus belle des façons. Encouragé dès l’échauffement et mis à l’honneur par le président de l’Union belge Robert Huygens et le CEO Peter Bossaert – il a reçu un cadre à son effigie –, « Big Rom » n’a pas manqué de payer sa tournée avec une 67e réalisation en équipe nationale. Le public, Roberto Martinez et ses coéquipiers, eux, ont trinqué à sa santé. Avec, en guise de bougie sur le gâteau, une belle ovation reçue au moment de quitter la pelouse.