Vuelta: le coup du chapeau pour Primoz Roglic

Depuis 1935 et la victoire inaugurale du Belge Gustaaf Deloor, seuls trois coureurs avaient réussi à inscrire trois fois leur nom au palmarès de la Vuelta. Le Castillan Alberto Contador avait fait battre le cœur des aficionados en 2008, 2012 et 2014, le Salmantin Roberto Heras l’avait précédé en 2000, 2003 et 2004 (son dernier succès, en 2005, lui avait été ôté pour dopage) mais un hat trick parfait, seul le Suisse Tony Rominger y était réellement parvenu jusqu’ici, entre 1992 et 1994. Mais le Suisse n’est plus seul à pouvoir se targuer d’un coup du chapeau sur les routes ibériques. Depuis ce dimanche, et un chrono final qui a conduit les rescapés au pied de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, Primoz Roglic l’accompagne dans les annales cyclistes.