Diables rouges: Hans Vanaken a trouvé son match référence

Il aura fallu l’aide de quelques médisants pour qu’Hans Vanaken réponde par la force et trouve enfin son match référence avec les Diables. La prestation face à une équipe de touristes biélorusses (2 buts, 1 assist) en mars n’avait que peu de valeur, et sa performance cette semaine face à l’Estonie était presque du même calibre. Mais dimanche, il a saisi sa chance et prouvé face aux Tchèques que sa présence dans ce noyau ne se limitait pas au banc et à l’ombre de son entraîneur, lui faisant au passage comprendre que ne pas l’avoir utilisé pendant l’Euro (une minute contre la Finlande !) était peut-être une erreur.