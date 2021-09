Hockey: le Waterloo Ducks toujours en rodage

La Gantoise et le Watducks (ici, avec Martin Ferreiro et Elliot Van Strydonck) se sont livré une belle opposition lors de cette entame de championnat. - LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga.

Même si le Watducks souhaitait entamer sa saison en remportant un premier succès devant son public, ses joueurs se montraient finalement satisfaits de ce partage face à des Gantois séduisants et pourtant privés de leur nouvel international anglais, Jack Waller (raisons administratives). Menés au score dès la 4e minute, ils ont bien réagi en première période avant de laisser les visiteurs prendre l’ascendant sur le duel comme le reconnaissait sans détour le capitaine du Watducks, Gauthier Boccard. « Nous avons souffert lors du 3e quart-temps. Mais le mot d’ordre était de bien défendre. Et je trouve que nous avons plutôt bien fait cela. Nous avons envie de nous améliorer lors de chaque rencontre et de continuer à grandir. Nous avons déjà vu de bonnes séquences ce dimanche. Quand on s’accélère bien et que l’on joue juste, nous pouvons faire très mal ! »