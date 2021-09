Marius Gilbert sur le pass sanitaire: «C’est totalement paradoxal»

L’un des experts francophones les plus connus du grand public pour ses nombreuses apparitions télévisées se livre dans un opus qui sort ce mardi, humblement intitulé « Juste un passage au JT ». Marius Gilbert y revient sur une crise d’ampleur vécue de l’intérieur, comme observateur privilégié. L’épidémiologiste le plus posé et mesuré du paysage audiovisuel manie la plume comme ses sorties médiatiques : pédagogique mais jamais pédant, juste et cristallin. Tourné vers l’avenir aussi, et sur les leçons à tirer de cette crise sans précédent. S’il égratigne au passage certaines personnes (dont l’ex-ministre de la Santé, Maggie De Block), l’auteur le fait aussi à sa manière, sans excès et à fleurets mouchetés.

Dans une longue interview accordée au Soir, il revient aussi sur la situation sanitaire et prévient, la crise n’est pas encore tout à fait derrière nous. Extrait.