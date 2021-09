Désormais, les vins peuvent être aussi produits dans le Nord

Le paradoxe, et ce qui sauve au moins temporairement la situation, réside dans le fait que ce qui nuit aux grands pays producteurs de vin bénéficie à ceux dans lesquels ce secteur est balbutiant. Ces vins qu’il est de plus en plus difficile de produire dans le sud peuvent à présent l’être dans le nord de l’Allemagne, dans le Benelux, en Grande-Bretagne, en Pologne, voire dans les pays scandinaves. Ça ne suffira pas à compenser les pertes des pays du sud de l’Europe, mais ça peut les contrebalancer en partie.