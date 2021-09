Le film du jour à la Mostra: «L’événement» d’Audrey Diwan

Le pitch Je me suis faite engrosser comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. 1963, c’est quatre ans avant la législation de la pilule contraceptive, douze ans avant la loi Veil (en Belgique, l’avortement a définitivement été dépénalisé en 1990). Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit… Un film adapté du roman éponyme d’Annie Ernaux, sorti en 2000.