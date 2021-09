Tesla va recevoir plus d'un milliard d'aides pour la production de batteries en Allemagne

Le journal allemand Tagesspiegel a révélé dimanche que les fonds étaient prêts à être approuvés par le ministre allemand de l'Economie.

Au début de l'année, l'Union européenne a libéré des milliards d'euros dans le cadre d'un second programme d'aide à la production de batteries en Europe. L'Allemagne et 11 autres pays de l'UE peuvent ajouter jusqu'à 2,9 milliards d'euros, dans le but de progresser dans le domaine de la mobilité électrique.

Tesla construit actuellement une giga-usine à Grünheide, près de Berlin, qui est éligible pour bénéficier des subventions. La société américaine souhaite également y produire des batteries en masse.

La production de voitures devait démarrer début juillet, mais elle a été retardée,pour des raisons notamment administratives. Les premières voitures électriques devraient être produites à la fin de l'année.