La chronique «Détours wallons»: la Vesdre, rivière ambiguë

Ce pseudo-été achevé, comment reprendre le cours normal d’une chronique mensuelle consacrée à la Wallonie sans revenir sur les inondations dramatiques du mois de juillet ? Une épreuve imposée par la nature comme le sud du pays en a très peu connu, un bilan humain et matériel catastrophique et, au bout du compte, des réalités économiques et sociales désastreuses qui vont s’imposer à la Région pour de nombreuses années.

Nous cherchions un regard original, le témoignage lucide d’un homme ou d’une femme amoureux de la vallée de la Vesdre et particulièrement de Verviers, la grande ville ravagée par les eaux, en tout cas pour ses quartiers les plus désœuvrés. On y dénombre plus de 10.000 sinistrés, sur 55.000 habitants.