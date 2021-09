«J’espère que tu vas te faire enlever et violer»: une joueuse de tennis partage les messages haineux qu’elle a reçus après sa défaite à l’US Open

La vie de sportif de haut niveau n’est pas toujours de tout repos, et c’est un euphémisme. À l’heure où les réseaux sociaux sont rois, n’importe quelle personne disposant d’une connexion internet peut vous faire parvenir le fond de sa pensée. Et, malheureusement, ceux que l’on entend le plus, ce sont souvent les mécontents. La joueuse de tennis américaine Sloane Stephens en a récemment fait les frais.

Vendredi passé, la 66e joueuse mondiale s’est inclinée au 3e tour de l’US Open face à l’Allemande Angelique Kerber. Une immense déception, forcément, pour l’Américaine. Mais ce n’était rien en comparaison au véritable déferlement de haine qui s’est ensuite abattu sur la joueuse de 28 ans. Car, depuis cette défaite, le compte Instagram de la jeune femme est bombardé de messages aussi violents que répugnants. Et, pour une fois, Sloane Stephens a décidé de réagir, en dénonçant ces agissements.