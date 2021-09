Coronavirus - Le cataclysme attendu n'a pas eu lieu chez les entrepreneurs (CBC)

Alors que la relance post-covid est enclenchée, la banque CBC constate chez ses clients professionnels que le cataclysme attendu n'a heureusement pas eu lieu. Les attentes de ses clients - indépendants et entrepreneurs - ont par contre été durablement modifiées par la crise, selon les résultats de son observatoire "Les professionnels et leur business face à la crise sanitaire", présentés lundi.

Sur les 354 clients (dont 157 indépendants en personne physique) interrogés en mai, "seuls" 12% n'ont pas pu maintenir leur activité depuis mars 2020. Pour les autres, la moitié a dû partiellement limiter ses activités, tandis que l'autre moitié a pu poursuivre normalement.

"On constate que le cataclysme attendu n'a pas eu lieu", commente Cédric Matte, Directeur Retail chez CBC. "Plus de 7.000 reports de crédits ont été accordés chez nous, et à l'heure du remboursement" on ne constate pas de problème, relève-t-il. La banque note également une reprise des demandes de crédits aux entreprises.

"Mais la crise a quand même eu un impact important sur les besoins des professionnels", relève M. Matte. Une large majorité d'entre eux (84%) s'est en effet tournée vers le numérique pour "réinventer" ou soutenir son business. Principalement pour les prises de rendez-vous, la promotion sur les réseaux sociaux ou encore l'organisation de rendez-vous ou conférences en ligne.