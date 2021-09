Des morts au stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de Paris. Le monde est sous le choc. Passée la stupéfaction, la recherche des responsables de ce massacre pointe vers le nord. Le 16, une opération policière est déployée sur Molenbeek dans le but d’intercepter Salah Abdeslam et voilà que toutes les caméras d’Europe se tournent vers la commune bruxelloise, propulsée « plaque tournante du djihadisme européen ». Cela laissera des marques.