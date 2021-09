US Open: ils n’ont pas 20 ans et font vibrer New York

D’emblée, avec les absences exceptionnelles (on n’avait plus vu ça depuis 25 ans !) de Federer, Nadal et des sœurs Williams au départ d’un Grand Chelem, on savait que cet US Open 2021 marquait un tournant dans l’histoire des circuits ATP et WTA.

Mais plutôt que de pleurer sur son triste sort, et de regretter les années dorées qui passent inexorablement, le tennis mondial s’assure un sacré avenir à New York. Et on ne parle pas, ici, des Medvedev, Zverev and co qui ont, au plus, 25 ans. Ni même des Sinnner (20 ans) ou Auger-Aliassime (21), qu’on a déjà appris à connaître, voire des Swiatek (20) ou Andreescu (21), côté féminin. Non, Carlos Alcaraz, Leylah Fernandez (qualifiés pour les quarts) et Emma Raducanu (elle tentait sa chance ce lundi) font vibrer New York, alors qu’ils n’ont pas encore 20 ans !