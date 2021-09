Mort de Jean-Paul Belmondo: le parcours d’un monstre sacré du cinéma

« Vous ne réussirez jamais dans ce métier avec votre physique ! » Ce jugement n’a pas empêché Jean-Paul Belmondo, avec sa gouaille, de devenir le « Magnifique » dans le cœur des Français et un monstre sacré du cinéma. De « Pierrot le fou » à « L’As des as », l’acteur au charisme exceptionnel a eu l’itinéraire d’un enfant gâté du cinéma, champion du box-office, avec quelque 80 films et 50 ans de carrière. A l’écran, il est tour à tour star de la Nouvelle Vague et flic ou truand dans des films grand public.