Une farce à Guy Bedos: le dernier passage de Jean-Paul Belmondo à Bruxelles

C’était le 18 juin 2016, au Théâtre 140. Ce soir-là, Schaerbeek était la capitale mondiale du panache. Et du bonheur. On y fêtait un tigre, Guy Bedos… et on eut droit pour le même prix à l’entrée d’un roi.

Durant plusieurs mois, une fête avait été préparée en douce autour de Bedos, dans le cadre du Brussels Film Festival. On cherchait à lui concocter diverses surprises. La plus folle, la plus émouvante, la plus joyeuse, ce fut assurément celle incarnée par un galopin de 83 ans… son ami Jean-Paul Belmondo.

Quelques semaines plus tôt, Joëlle Bercot, la femme de Guy Bedos, m’avait clandestinement donné le numéro de portable de Bebel. Il fallait que je l’appelle et que je tente de le convaincre de venir à Bruxelles, incognito (faire venir Belmondo incognito : vous avez bien lu), pour le bonheur de son copain de jeunesse. Autant dire appeler le Père Noël… je me souviens en tout cas qu’au moment de composer son numéro, je me sentais comme un gamin tremblant.