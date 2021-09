Coronavirus: moins de faillites durant l’été en Belgique

Au cours des mois de juillet et août, les tribunaux de l’entreprise belges ont prononcé 749 faillites, soit moins qu’en 2020 (-22 %) et même qu’en 2019 (-45 %), selon les derniers chiffres du bureau d’information Graydon. Cela confirme la tendance des derniers mois : depuis le début de la pandémie de coronavirus, le nombre de faillites reste limité.

Au cours des huit premiers mois de cette année, il y a eu 4.038 jugements pour faillite, soit plus d’un tiers (-34,2 %) de moins qu’en 2020 et environ la moitié de moins par rapport à 2019 (-54 %).

La baisse est la plus importante à Bruxelles (740 faillites ou -39,2 %), suivie de la Flandre (2.109 faillites ou -35,8 %) et de la Wallonie (1.149 et -27,7 %).