«C’est le plus grand qui est parti»: pluie d’hommages pour Belmondo

Nous nous retrouvions tous » en Jean-Paul Belmondo, a salué lundi Emmanuel Macron, en évoquant « un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots ».

« Il restera à jamais Le Magnifique », a ajouté dans un tweet le chef de l’Etat, après la mort de l’acteur à l’âge de 88 ans à son domicile parisien. Emmanuel Macron avait décoré Jean-Paul Belmondo en novembre 2019 à l’Elysée, en le faisant grand officier de la Légion d’honneur.