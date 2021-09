Imany rend hommage et paie ses dettes

En deux albums parus en 2011 et 2016, la chanteuse ex-mannequin a imposé sa voix grave de par le monde pas que francophone. Chantant en anglais, Nadia Mladjao de son vrai nom nous revient avec un projet original consécutif à une longue tournée internationale qui l’a pour le moins épuisée. « J’ai eu mon premier enfant en 2015 », nous a-t-elle rappelé. « Et je suis partie, avec un album et mon enfant sur le dos sur les routes durant trois ans. Le succès a été une véritable tornade qui m’a complètement exténuée. J’ai ensuite enchaîné avec un deuxième bébé et là, après une sorte de burn out, j’ai décidé de prendre mon temps, de m’occuper de lui et de moi et de ne plus repartir dans une tournée comparable. »