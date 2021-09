Terrorisme: comment les attentats de Paris ont bousculé la coopération franco-belge

Le 14 novembre 2015, dès 4 heures du matin, la coopération judiciaire franco-belge a changé de braquet. Entre gestion de crise et partage d’information, les services « ont ouvert les vannes ». Voici comment.

Le procureur de Paris François Molins et le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw ont très tôt collaboré ensemble. - Photo News.

A 4h12, le samedi 14 novembre 2015, le parquet de Paris et son procureur, François Molins, font une grande avancée dans l’enquête sur les attentats commis la veille : la Polo noire abandonnée par les terroristes dans le 18e arrondissement est équipée d’une plaque belge. « Plus tôt dans la nuit, j’avais déjà envoyé un SMS de soutien à François Molins en lui disant notre disponibilité en cas de besoin », raconte le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw. « Vers 4 heures du matin, je reçois une réponse du procureur Molins : “Fred, j’ai besoin de toi, c’est du belge…” », se souvient le magistrat. Dans la foulée, l’entraide policière et judiciaire peuvent commencer activement.