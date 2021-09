Roland-Garros rend hommage à Jean-Paul Belmondo: «Le tournoi est orphelin de l’un de ses plus fidèles amoureux»

L’acteur Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé ce lundi à son domicile à Paris à l’âge de 88 ans, a annoncé son avocat à l’AFP. « Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement », a précisé son avocat, Me Michel Godest.

Après l’annonce de son décès, de nombreux hommages dans le monde du sport lui ont été rendus. Le tournoi de Roland-Garros, dont l’acteur français était un spectateur régulier, s’est dit « orphelin de l’un de ses plus fidèles amoureux » : « Nous apprenons avec tristesse la disparition de Jean-Paul Belmondo, immense acteur. Roland-Garros est orphelin de l'un de ses plus fidèles amoureux. Roland-Garros et la FFT adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances. »