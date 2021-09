Pourquoi Lidl joue la carte de la durabilité

De Lidl, pas mal de consommateurs – singulièrement ceux qui ne sont pas clients de l’enseigne – ont l’image d’un casseur de prix. C’est donc avec étonnement qu’ils découvriront la nouvelle campagne publicitaire du distributeur. Elle est en effet centrée sur la durabilité de l’assortiment, sans toutefois imposer aux clients de payer leurs achats plus cher. A ce stade, un cinquième des produits vendus par la chaîne de 315 magasins en Belgique et au Luxembourg s’avère compatible avec la biodiversité, le respect des ressources naturelles et la lutte contre la pollution, soit trois fois plus qu’il y a cinq ans. C’est ce qu’affirme Lidl, promettant d’étoffer ses rayons de 10 % de denrées durables en plus chaque année.