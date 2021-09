Terrorisme: sur le plan sécuritaire, Molenbeek a soigné ses vieux démons sans parvenir à les éradiquer

En pratiquement 6 ans, Molenbeek et l’Etat fédéral ont déployé des efforts pour enfin suivre et intercepter, dans une approche tantôt préventive, tantôt sécuritaire, les profils radicalisés potentiellement (voire assurément) violents. Mais la réalité sociale de la commune est restée extrêmement précaire, et le boum du trafic de stupéfiants laisse craindre de nouveaux débouchés vers l’extrémisme.