C’était un homme unique. Croisement improbable, dont il avait fait son inimitable pedigree, entre panache, insolence, humour, animalité et séduction. Un peu comme si Gary Cooper et Paul Préboist avaient cohabité sous les mêmes traits. Tantôt mâle alpha, tantôt clown potache. Une sorte d’incongruité, faisant fi des conventions et des catégories.