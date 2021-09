Brexit: la Commission européenne refuse de renégocier l’accord sur l’Irlande du Nord

Le gouvernement britannique a annoncé lundi qu’il prolongeait à nouveau la période de transition pendant laquelle les commerçants seraient exemptés des réglementations européennes sur les douanes et les produits s’ils exportaient du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord. La Commission européenne prend note de la déclaration du ministre du Brexit, David Frost, dit-elle, mais souligne qu’elle n’acceptera pas de renégocier les accords qui ont été conclus.

La période de transition donne aux commerçants britanniques le temps de se conformer aux exigences et réglementations européennes. Le commerce via la mer d’Irlande est entravé et les accords conclus dans le cadre de l’accord sur le Brexit et du protocole dit d’Irlande du Nord semblent impossibles à respecter correctement, estiment les Britanniques. C’est pourquoi le gouvernement de Londres fait pression pour une renégociation.