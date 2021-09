Sven Vanthourenhout: «Assumer nos responsabilités et nos ambitions à domicile»

Confronté à un problème de luxe, le sélectionneur fédéral se passera des services de plusieurs ténors dont Gilbert et Van Avermaet. Il a opéré des choix en fonction d’un chef de file unique et d’une longue course qu’il prévoit nerveuse et usante.

Sven Vanthourenhout, votre sélection était très attendue, plus sans doute que les années précédentes. Des Mondiaux à la maison ne laissent personne insensible ?

C’est évident que les coureurs trouvent encore davantage de motivation quand les Championnats du Monde se déroulent en Belgique. Pour une première en tant que coach, je m’attendais donc à cette mission difficile. Sachant que j’aurais facilement pu aligner une deuxième équipe vu les prestations actuelles des uns et des autres, je me trouvais face à un problème de luxe. J’ai fait davantage de déçus que d’heureux…