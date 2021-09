US Open: Alexander Zverev se défait de Jannik Sinner pour atteindre les quarts de finale

Alexander Zverev s’est qualifié pour les quarts de finale de l’US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, lundi à New York. L’Allemand, 4e mondial, s’est imposé en trois sets 6-4, 6-4, 7-6 (7) en 2h25 contre l’Italien Jannik Sinner, N.16 mondial et tête de série N.13.

Après deux premiers sets disputés, Zverev pensait filer vers la victoire en menant 4-2 dans le troisième set mais Sinner résistait et arrachait un jeu décisif. Mené 4-1 dans le tie-break, le champion olympique de Tokyo inversait la tendance pour valider sa place en quarts de finale.

En quarts de finale, Zverev sera opposé à l’Américain Reilly Opelka, 24e mondial et tête de série N.22, ou le Sud-Africain Lloyd Harris, 46e mondial. Le joueur allemand s’était qualifié pour sa première finale en Grand Chelem en 2020 à New York. Il s’était incliné face à Dominic Thiem. En cas de qualification pour les demi-finales, il pourrait affronter le N.1 mondial Novak Djokovic.