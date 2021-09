Louis Van Gaal, le soldat d’Oranje

« Je ne vois pas qui d’autre que moi est plus qualifié pour le poste ? », s’est interrogé Louis van Gaal lors de sa présentation officielle pour son troisième mandat à la tête de la sélection des Pays-Bas le 17 août dernier. Au-delà de l’apparente arrogance de cette question rhétorique, elle illustre aussi l’urgence dans laquelle se retrouvait l’équipe Oranje suite au fiasco de l’ère Frank de Boer. De nation redevenue compétitive au plus haut niveau en deux ans sous la direction de Ronald Koeman (avec la 2e place au Final Four de la première Nations League) se payant au passage les scalps de l’Allemagne et de la France, les Pays-Bas ont perdu de leur superbe en 15 matches la saison passée : pas de deuxième final Four (devancée par l’Italie) et une élimination sans gloire à l’Euro, sans oublier des débuts ratés avec une défaite en Turquie pour se « lancer » sur la route du Qatar.