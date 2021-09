Formule 1: Valtteri Bottas, le transfert qui en dit long

Après cinq saisons de bons et loyaux services chez Mercedes, le gentil Finlandais sera remplacé par George Russel, un jeune loup britannique très talentueux. Pas sûr que Lewis va l’apprécier. Chez Williams, on parle de l’arrivée de Nick De Vries, champion du monde en Formula E.

Belle gueule, un discours convaincant, un sens certain de la théâtralité : si Toto Wolff n’avait pas fait carrière en F1 avec le succès que l’on sait, sans doute aurait-il pu se tourner vers Hollywood tant son jeu d’acteur mériterait un Oscar. Hier, par exemple, le team-manager de l’écurie de F1 la plus performante de ces dernières années avait le visage figé du gars vraiment désolé. Et comme il fait partie des gens qui ne doutent pas un instant que leur discours fera mouche, il osa… « Quel dommage que Valtteri nous quitte ! Il aurait mérité de rester avec nous une saison de plus. »