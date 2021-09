Les primes des JO de Tokyo seront taxées en Belgique

Reprises, cette année, par la Loterie nationale à la succession du Fonds Baillet-Latour, les primes accordées aux athlètes belges ayant fini parmi les huit premiers de leur épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo et s’élevant au total à 571.500 euros seront bel et bien taxées par l’administration fiscale belge a-t-on appris.

Lors des deux dernières éditions des Jeux, à Londres en 2012 et à Rio en 2016, les primes n’avaient pas été taxées chez nous en vertu d’un contrat de non-double taxation avec la Grande-Bretagne et le Brésil, ces deux pays ayant décidé d’une taxe à la source de… 0 %. Le Japon, avec lequel la Belgique a le même accord fiscal a, en revanche, décidé de laisser à notre pays le soin de taxer ou non les primes des membres du Team Belgium.