Emmanuel André fait le point sur le coronavirus en Belgique: «Des indicateurs commencent à s’allumer»

Le microbiologiste Emmanuel André était invité sur La Première ce mardi matin pour faire le point sur le coronavirus en Belgique. «<UN>Le virus circule encore dans les grandes villes, dans les populations non vaccinées, notamment à Bruxelles<UN>», a-t-il rappelé.

Selon lui, il faudra encore être prudent étant donné que certains indicateurs sont à la hausse. « On voit une augmentation des infections. Avec la rentrée à l’école et au travail, il y a multiplication des contacts. Est-ce que cela va se transformer en une augmentation exponentielle ? Grâce à la vaccination et aux bons comportements adoptés avec le temps, on devrait pour voir l’éviter. On a une marge d’action. Mais on a vu qu’en Israël il y a eu une vaccination, mais les contaminations ont augmenté et des mesures ont dû être prises. »