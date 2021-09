Le fournisseur belge de box repas Simply You Box étend sa toile au Luxembourg

L'entreprise belge de box repas Simply You Box, fondée par Carrefour en 2016, annonce mardi son expansion au Luxembourg.

"Nous livrons actuellement des milliers de box repas par semaine en Belgique et avons enregistré quasiment un doublement par rapport à l'année dernière (sous le signe du coronavirus). Et ce, sans abonnement obligatoire. La simplicité des recettes et la fraîcheur des ingrédients locaux expliquent la popularité de nos box repas", explique Charles Van den Bogaert, Country Manager BeLux.

Ces six derniers mois, alors que les Belges retrouvent peu à peu le chemin du travail, la société a livré plus de 500.000 repas sur notre territoire.

"Après un démarrage réussi en Belgique, Simply You Box est prête à lancer la formule à succès au Luxembourg", se réjouit C. Van den Bogaert.