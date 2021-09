Zone euro: le PIB en hausse de 2,2% au deuxième trimestre (2)

Lors d'une première estimation mi-août, la croissance du PIB de la zone euro avait été calculée à 2%.

A un an d'écart, le PIB de la zone euro s'affiche en croissance de 14,3% mais il reste encore en-deça de 2,5% de son niveau pré-pandémie. A titre de comparaison, le PIB des États-Unis a augmenté d'1,6% par rapport au trimestre précédent et de 12,2% sur un an et a dépassé son niveau de fin 2019.

En outre, le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,7% dans la zone euro au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. Sur un an, l'emploi a augmenté d'1,8%.

Par rapport à la fin 2019, c'est-à-dire avant la pandémie due au Sars-Cov-2, le nombre de personnes ayant un emploi est toujours en baisse de 2,1 millions.