Bourse de Bruxelles - Les marchés européens restent prudents et en légère baisse

Dans l'attente du retour de Wall Street après un long week-end, les marchés européens restaient prudents et en légère baisse. Mardi vers 11h, l'indice BEL 20 cédait 0,1 pc à 4.307 points avec 14 de ses éléments dans le rouge, emmenés par Telenet (31,84) et Sofina (367,80) qui abandonnaient 2 et 1,4 pc.

AB InBev (50,25) hésitait encore tandis que KBC (72,52) et Ageas (43,08) étaient en hausse de 0,6 et 0,8 pc, Aperam (53,02) se distinguant par un bond de 4,8 pc.

Solvay (112,00) et Galapagos (50,94) étaient positives de 0,4 et 0,3 pc, UCB (97,78) et arGEN-X (294,10) négatives par contre de 0,5 et 0,9 pc.

Proximus (16,84) valait 0,6 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,90) cédant par ailleurs 0,4 pc tandis que Bpost (8,20) remontait de 0,1 pc.

Elia (104,50) et Umicore (54,38) abandonnaient 1,2 pc chacune, Melexis (100,10) reculant de 1 pc.

Hors indice, les résultats d'Atenor (60,60) et de la Compagnie du Bois Sauvage (365,00) étaient accueillis par des hausses de 2,3 et 6,4 pc, AudioValley (3,35) et Econocom (3,23) chutant de 5,6 et 4 pc.

D'Ieteren (131,50) et Deceuninck (3,75) repartaient de 0,9 et 0,8 pc à la hausse tandis que Lotus Bakeries (5.550,00) reperdait 1,8 pc.