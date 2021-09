A 22 ans, il a conçu, en impression 3D, la première prothèse pour des personnes privées de coude. Aujourd’hui, à 27 ans, il dirige une ONG qui fabrique et distribue gratuitement ces dispositifs dans plus de 55 pays.

Guillermo Martínez et son invention: l’oscillation du coude permet notamment de tirer sur le fil qui actionne les doigts. - Ayúdame3D

portrait

Enfant, Guillermo Martínez imaginait dans sa tête les jouets dont il rêvait. Ensuite, il les dessinait avec méticulosité dans un carnet, avec l’idée, un jour, de les réaliser. Mayte et José, ses parents, conservent précieusement ces pages. Pour eux, elles constituent la première preuve que leur fils était prédestiné à être un inventeur, un concepteur et un rêveur. Et c’est précisément ce qu’il est devenu, affirment-ils avec fierté.