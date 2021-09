«Ah ouais»: Aurel est hardi!

Fini Lucy Lucy, Paon et Sonnfjord, Aurelio Mattern devient Aurel.

Aurel n’est pas seul à penser que nos vies sont plus faciles au soleil. - Diego Crutzen Diaz.

Une mauvaise nouvelle débouche sur deux bonnes : l’album de Sonnfjord ne sortira jamais. Mais bien celui d’Aurelio Mattern parti voguer en solo avec un premier EP Ah ouais ! paru avant l’été et qu’il défendra aux Nuits Botanique, et celui de ML, nouveau nom d’artiste de la chanteuse Maria-Laetitia Mattern, sa sœur. Tous les deux en français ! « François et moi avons participé à la production de son premier album. Ce sera un tout nouvel horizon, un nouvel univers, avec de nouvelles chansons écrites en français , nous a raconté Aurelio. L’album de Sonnfjord, lui, ne sortira jamais de mon disque dur. Sony Music ne le sortira jamais. Je serais incapable de dire pourquoi. »