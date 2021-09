Coupe Davis: la Belgique affrontera la Bolivie sans David Goffin

Première sélection pour Bergs et Geerts.

Le capitaine belge Johan Van Herck a sélectionné Zizou Bergs (ATP 200), Ruben Bemelmans (ATP 222), Michael Geerts (ATP 316), Joran Vliegen (ATP 31 en double) et Sander Gillé (ATP 32 en double) pour affronter la Bolivie les 18 et 19 septembre prochains dans le Groupe mondial I de la Coupe Davis de tennis. David Goffin (ATP 30) et Kimmer Coppejans (ATP 208) sont les grands absents de la sélection pour cette rencontre qui se jouera sur terre battue à Asuncion, au Paraguay, vu la situation sanitaire en Bolivie.